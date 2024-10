Europa League, Juric: "Giochiamo bene, ma non abbiamo ancora mentalità vincente da Roma" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma 23 ottobre 2024 - Va ancora a caccia del proprio primo successo europeo da allenatore e quale cornice migliore dell'Olimpico per riuscirci. Ivan Juric insegue i primi tre punti della stagione di Europa League della sua Roma e lo farà domani in campo contro la Dinamo Kiev. La formazione ucraina nella prima giornata è caduta pesantemente per 0-3 nella sfida giocata ad Amburgo (casa europea della Dinamo) contro la Lazio e i giallorossi vogliono mantenere vuoto il bottino dei biancoblù contro le squadre Romane. Alla vigilia di questa sfida delicata il tecnico croato si è presentato in sala stampa affiancato da Tommaso Baldanzi. Ecco le sue parole. La prima domanda per il tecnico ha chiaramente domandato delle rotazioni, ipotizzando un po' di turnover per la sfida. “Non ho deciso ancora. Sport.quotidiano.net - Europa League, Juric: "Giochiamo bene, ma non abbiamo ancora mentalità vincente da Roma" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)23 ottobre 2024 - Vaa caccia del proprio primo successo europeo da allenatore e quale cornice migliore dell'Olimpico per riuscirci. Ivaninsegue i primi tre punti della stagione didella suae lo farà domani in campo contro la Dinamo Kiev. La formazione ucraina nella prima giornata è caduta pesantemente per 0-3 nella sfida giocata ad Amburgo (casa europea della Dinamo) contro la Lazio e i giallorossi vogliono mantenere vuoto il bottino dei biancoblù contro le squadrene. Alla vigilia di questa sfida delicata il tecnico croato si è presentato in sala stampa affiancato da Tommaso Baldanzi. Ecco le sue parole. La prima domanda per il tecnico ha chiaramente domandato delle rotazioni, ipotizzando un po' di turnover per la sfida. “Non ho deciso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Twente-Lazio : programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 - Chi vincerà al De Grolsch Veste? Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 24 ottobre. Grande partenza in Europa per i biancocelesti, a punteggio pieno e reduci però dal ko contro la Juve in campionato: serve un altro successo in casa dei pericolosi olandesi, sarebbe davvero un colpaccio per il cammino europei dei ragazzi di Baroni. (Sportface.it)

Roma-Dinamo Kiev : programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 - . I giallorossi hanno l’obbligo categorico di vincere contro gli ucraini, perché sono reduci da un punto nelle prime due partite e la classifica impone di prendersi l’intera posta all’Olimpico. The post Roma-Dinamo Kiev: programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Europa League oggi in TV - dove vedere Roma-Dinamo Kiev e Twente-Lazio : orari e diretta delle partite - Le partite di oggi, giovedì 24 ottobre, per la terza giornata dell'Europa League: in campo anche la Roma, all'Olimpico alle 18:45 contro la Dinamo Kiev e la Lazio, in Belgio alle 21:00 contro il Twente. Ecco il programma completo e dove vedere le partite.Continua a leggere . (Fanpage.it)