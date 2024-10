Rompipallone.it - Esonero ufficiale, lascia la panchina della Nazionale: pronto il sostituto

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Ottobre 2024 20:04 di Alessandro Basta L’esperienza alla guidaè finita: è arrivata la comunicazione dell’addiodel tecnico italiano. Attenzione alIl calcio, un po’ come la vita, è fatto molto spesso di scelte. Spesso si possono imboccare strade complicate, ma ricche di soddisfazioni, altre volte le cose non vanno proprio bene e non si riesce a trovare l’alchimia giusta per trovare i risultati ambiti. E, si sa, quando va così, l’allenatore è il primo a pagare. Dopo giorni di rumors e attese, è arrivata anche la comunicazioneche sancisce la chiusura dei rapporti con laper un big italiano. E di sicuro è una scelta che farà discutere parecchio nelle prossime ore in tutto il mondo.