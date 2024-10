Crollano le compravendite e gli acquisti con mutuo in Toscana. Ristagna il mercato degli affitti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Il mercato immobiliare in Toscana mostra segni di forte rallentamento. Le transazioni immobiliari hanno subito una contrazione significativa nel 2023, con una diminuzione del 13,9%, mentre gli acquisti tramite mutuo sono crollati del 31%. Anche il mercato degli affitti mostra segni di stagnazione. Questi sono alcuni dei dati principali emersi dal tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa “Abitare in Toscana”, presentato oggi a Firenze. Il rapporto, curato dall'Osservatorio sociale della Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana, il settore regionale politiche abitative e Irpet, evidenzia luci e ombre anche nelle politiche della casa. Lanazione.it - Crollano le compravendite e gli acquisti con mutuo in Toscana. Ristagna il mercato degli affitti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Ilimmobiliare inmostra segni di forte rallentamento. Le transazioni immobiliari hanno subito una contrazione significativa nel 2023, con una diminuzione del 13,9%, mentre glitramitesono crollati del 31%. Anche ilmostra segni di stagnazione. Questi sono alcuni dei dati principali emersi dal tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa “Abitare in”, presentato oggi a Firenze. Il rapporto, curato dall'Osservatorio sociale della Regionein collaborazione con Anci, il settore regionale politiche abitative e Irpet, evidenzia luci e ombre anche nelle politiche della casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beckham, nuova casa da sogno a Miami per David e Victoria: hanno pagato la super villa 50 milioni e senza bisogno del mutuo - Non c'è stato bisogno di aprire un mutuo. David Beckham (49 anni) e Victoria Beckham (50 anni) hanno acquistato a inizio ottobre una casa da sogno in Florida. Secondo ... (ilgazzettino.it)

Quando conviene il regime ordinario degli affitti? - Il regime ordinario può rappresentare una soluzione vantaggiosa per coloro che hanno spese deducibili rilevanti, redditi bassi o immobili particolari, come quelli storici. (immobiliare.it)

Abi: «Ripresa di mutui e prestiti, migliorata la solidità di famiglie e imprese» - «Dopo tanto tempo segnali positivi», ha detto il vicedirettore generale Gianfranco Torriero al Seminario 2024 a Firenze dell’Associazione bancaria. Dal 2025 bonifici istantanei obbligatori per gli ist ... (corriere.it)