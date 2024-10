Crema alle mele: spaziale al cucchiaio, ma ideale anche per farcire (Di giovedì 24 ottobre 2024) Attenzione a non confondere la Crema alla mele con una purea di mele, non sono affatto la stessa cosa! Se pensavamo che la purea fosse profumata e deliziosa, realizzata con sola frutta e magari qualche cucchiaio di zucchero, quando assaporeremo la Crema ci imbatteremo nell’apoteosi della golosità . Si tratta, infatti, di un vero e proprio dolce al cucchiaio per palati esigenti e delicati, ma può essere utilizzata anche per farcire pan di Spagna e crostate. Possiamo prepararla in largo anticipo e riporla in frigorifero a rassodarsi. È compatta, densa, ma scioglievole al contempo, e profumatissima di cannella e vaniglia. Una volta pronta, si conserva per un massimo di 3 giorni in frigorifero. Piacerà a grandi e piccini, ed è semplice da realizzare. Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Attenzione a non confondere laallacon una purea di, non sono affatto la stessa cosa! Se pensavamo che la purea fosse profumata e deliziosa, realizzata con sola frutta e magari qualchedi zucchero, quando assaporeremo laci imbatteremo nell’apoteosi della golosità . Si tratta, infatti, di un vero e proprio dolce alper palati esigenti e delicati, ma può essere utilizzataperpan di Spagna e crostate. Possiamo prepararla in largo anticipo e riporla in frigorifero a rassodarsi. È compatta, densa, ma scioglievole al contempo, e profumatissima di cannella e vaniglia. Una volta pronta, si conserva per un massimo di 3 giorni in frigorifero. Piacerà a grandi e piccini, ed è semplice da realizzare.

