Cosa dice l’ultima enciclica ‘Dilexit nos’ di papa Francesco

Roma, 24 ottobre 2024 – Un appello al mondo a riscoprire il dominio del cuore, a farsi dirigere nel proprio agire dall'amore e dal senso di umanità smarriti in un'epoca persa nelle meccaniche del consumismo, della superficialità e del razionalismo. S'intitola Dilexit nos ('Ci ha amati') la quarta enciclica scritta da papa Francesco e pubblicata oggi. Annunciato al termine dell'udienza generale dello scorso 5 giugno, il documento si concentra sul mistero del cuore umano e divino di Gesù, che tanto ha animato la riflessione dei Pontefici, da Leone XIII a Benedetto XVI, passando per Pio XII e Giovanni Paolo II, per tradursi in indicazioni spirituali tese a rilanciare il primato dell'amore e la natura fraterna delle nostre relazioni. "Per esprimere l'amore di Gesù si usa spesso il simbolo del cuore – scrive Bergoglio –. Alcuni si domandano se esso abbia un significato tuttora valido.

