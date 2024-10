Chiara Iezzi sul periodo lontano da Paola: “Condiviso gioie e dolori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le reunion artistiche più attese e apprezzate dell’ultimo periodo, svetta sicuramente quella di Paola & Chiara. Il duo di sorelle che, a fine degli anni ’90, era letteralmente esploso in termini di popolarità, per poi decidere di dividersi e lavorare a progetti diversi, è tornato insieme, regalando ai fan tanta nuova musica e un libro inedito. Un riavvicinamento che ha reso felici moltissimi amanti della loro discografia e le stesse sorelle Iezzi, come ha raccontato Chiara nella sua intervista con Monica Setta a Storie di Donne al Bivio. Chiara Iezzi racconta il periodo lontano dalla sorella Paola Un ritorno atteso e desiderato, che ha decisamente soddisfatto le aspettative. Da quando sono tornate a cantare insieme, Paola e Chiara Iezzi hanno ritrovato l’affetto del loro pubblico e quella voglia di pubblicare brani capaci di diventare hit fin dal primo ascolto. Dilei.it - Chiara Iezzi sul periodo lontano da Paola: “Condiviso gioie e dolori” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le reunion artistiche più attese e apprezzate dell’ultimo, svetta sicuramente quella di. Il duo di sorelle che, a fine degli anni ’90, era letteralmente esploso in termini di popolarità, per poi decidere di dividersi e lavorare a progetti diversi, è tornato insieme, regalando ai fan tanta nuova musica e un libro inedito. Un riavvicinamento che ha reso felici moltissimi amanti della loro discografia e le stesse sorelle, come ha raccontatonella sua intervista con Monica Setta a Storie di Donne al Bivio.racconta ildalla sorellaUn ritorno atteso e desiderato, che ha decisamente soddisfatto le aspettative. Da quando sono tornate a cantare insieme,hanno ritrovato l’affetto del loro pubblico e quella voglia di pubblicare brani capaci di diventare hit fin dal primo ascolto.

