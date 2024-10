Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita a Giovi: si raccolgono anche libri e giochi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Offrire una seconda vita a giochi e libri per i bimbi: sarà anche questo, sabato 26 ottobre, l'obiettivo del Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita che farà tappa a via Casa Manzo, dalle 9 alle 12:30.L'iniziativaInsieme al gazebo di Salerno Pulita, infatti, i rappresentanti Salernotoday.it - Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita a Giovi: si raccolgono anche libri e giochi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Offrire una seconda vita aper i bimbi: saràquesto, sabato 26 ottobre, l'obiettivo deldidiche farà tappa a via Casa Manzo, dalle 9 alle 12:30.L'iniziativaInsieme al gazebo di, infatti, i rappresentanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centro di raccolta comunale : proroga per il sito di Pianodardine - 191 del d. 01. it. 03) · residui della pulizia stradale (codice EER 20. 06. 4 “Proposta migliorativa: centro comunale di raccolta” e “Tav. l. 38) · plastica (codice EER 20. nell’area meglio identificata al NCEU fg. 191 del d. 01. 01. 01. p. A. 06. 01. l. 07) · imballaggi misti in plastica e metalli (codice EER 15. (Anteprima24.it)

Avellino - proroga Centro comunale di raccolta - 152 e ss. lgs. mm. ii. mm. D. n. lgs. 152/2006 e ss. 3/04/2006, n. . e, in particolare. 191 del d. "Il Sindaco Visti - il d. Autorizzazione al funzionamento ed operatività del Centro di Raccolta Provvisorio R. . ii. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente ex art. (Avellinotoday.it)

Giugliano - compattatore in centro di raccolta sequestrato : “Non è della Teknoservice ma noleggiato ad altra società” - . Dunque la Teknoservice si definisce estranea alla […] L'articolo Giugliano, compattatore in centro di raccolta sequestrato: “Non è della Teknoservice ma noleggiato ad altra società” sembra essere il primo su Teleclubitalia. In merito al sequestro effettuato dalla polizia municipale di Giugliano a un centro raccolta rifiuti di via Domiziana, dove è stato ritrovato anche un compattatore di proprietà della Teknoservice, la società tiene a precisare che quel mezzo è oggetto di un contratto di noleggio con un’altra società. (Teleclubitalia.it)