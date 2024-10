Bologna-Milan rinviata per maltempo, ufficiale: arriva ordinanza del Comune (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata. Il Comune del capoluogo emiliano ha deciso di procedere con un’ordinanza ad hoc per proibire lo svolgimento di grossi eventi sportivi nel weekend, e tra questi ovviamente c’è la partita del Dall’Ara, peraltro in una delle zone più colpite dalla perturbazione che colpirà e che già colpisce la città felsinea. Va ricordato come la Lega Serie A non avrebbe avuto intenzione di spostare la partita per propria iniziativa (le stesse squadre non erano particolarmente d’accordo a causa del calendario parecchio intasato), ma al contempo deve adeguarsi alla decisione delle autorità competenti. Questa l’ordinanza ufficiale: “Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è stata ufficialmente. Ildel capoluogo emiliano ha deciso di procedere con un’ad hoc per proibire lo svolgimento di grossi eventi sportivi nel weekend, e tra questi ovviamente c’è la partita del Dall’Ara, peraltro in una delle zone più colpite dalla perturbazione che colpirà e che già colpisce la città felsinea. Va ricordato come la Lega Serie A non avrebbe avuto intenzione di spostare la partita per propria iniziativa (le stesse squadre non erano particolarmente d’accordo a causa del calendario parecchio intasato), ma al contempo deve adeguarsi alla decisione delle autorità competenti. Questa l’: “Sabato al Dall’Ara non si giocherà

