Game-experience.it - Battlefield 2042, un trailer presenta il nuovo evento Girone infernale

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Preparati per il! Ila tema disarà disponibile per tutti gli utenti per quattro settimane, da martedì 29 ottobre a martedì 26 novembre. Electronic Arts ha deciso di celebrare questa novità con un, spettacolare come accade di solito con la saga sparatutto. Questoè un concentrato di letalità. Arrivano le nuove esperienze a tempo limitato Conquista Fanatico, Corsa Fanatico e Sfondamento Fanatico, in cui gli utenti affronteranno battaglie letali che metteranno alla prova la loro abilità come mai prima d’ora, con danni maggiorati, HUD limitato e armi legate alla classe selezionata. Inoltre, la riserva delle mappe Fanatico diincluderà Offensiva delle Ardenne, El Alamein, Orbitale e Occultamento.