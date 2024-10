Oasport.it - Arianna Fontana sposa lo speed skating: verso una convivenza complicata con Francesca Lollobrigida nella mass start

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Volersi mettere alla prova.ha alzato l’asticella in vista di quel che sarà. Da quell’esordio olimpico a Torino 2006, quando di anni ne aveva 16, il ghiaccio è stato rotto più volte e ora si vuol far saltare il banco. L’azzurra, dopo le tensioni con la FISG e un futuro agonistico incerto, ha deciso di non lasciare lo short track, ma anzi ha pensato alla doppietta, dedicandosi anche al pattinaggio velocità pista lunga per il suo grande sogno a Cinque Cerchi di Milano-Cortina 2026. “Ci avevo pensato subito dopo PyeongChang poi, con il Covid e tutte le problematiche logistiche, avevo accantonato la cosa. Dopo Pechino, mi sono detta che voglio finire nel migliore dei modi e voglio dare tutto quello che mi rimane all’Italia e al mio Paese. Anthony (Lobello, marito e allenatore ndr.) sta lavorando per far sì che io arrivi preparata fisicamente.