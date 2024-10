Ilrestodelcarlino.it - Alice e Margherita Antonelli: «Il nostro non è un lavoro, ma uno stile di vita»

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da quanto tempo fate parte della rete di delegazioni dell’AC Bologna? «Siamo due sorelle e abbiamo deciso di entrare a far parte di AC da maggio 2020, rilevando la Delegazione di un collega che era prossimo alla pensione». Perché avete scelto questa professione? «Il mondo AC ci appartiene da generazioni.nonno ha tramandato la passione e il senso di appartenenza all’AC apadre, e lo stesso ha fatto lui con noi. Ilmotto è: “Ilnon è un, ma unodi”. Fin da piccole siamo state coinvolte nelladella delegazione di famiglia, osservando la dedizione e l’impegno impiegato dai nostri genitori. Sapevamo che non sarebbe stata una sfida facile, ma passo dopo passo, con tanta volontà, abbiamo deciso di mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti, costruendo e portando avanti la nostra realtà».