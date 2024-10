Lanazione.it - 24 ottobre 1961, LEGO brevettato negli Usa

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 242024 - Tutto ha inizio nel 1916, in un laboratorio di falegnameria nella campagna danese. Ole Kirk Kristiansen è un giovane artigiano che costruisce case in legno per i contadini della zona. Sorridente, generoso e infaticabile è perseguitato dalla sfortuna: per due volte la sua attività viene distrutta, prima da un incendio, poi da un fulmine, e quando le cose cominciano a girare bene ci pensa la Grande depressione a mettergli i bastoni tra le ruote. Ma Ole non si arrende e, con l'economia mondiale in ginocchio e il legno che scarseggia, ha un'idea: produrre mobili in miniatura e giocattoli, macchinine, paperelle, yo-yo. La svolta è nel 1934 quando nasce la, ma il vero colpo di genio, che cambierà per sempre l'intera industria dei giocattoli, arriva dopo la guerra, quando Ole scopre la plastica e inventa un sistema rivoluzionario per incastrare i mattoncini.