Verso Napoli-Lecce e i ricordi del passato: parla Luigi Garzya (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aspettando Napoli-Lecce: Luigi Garzya, ex difensore (anche) dei giallorossi salentini, è intervenuto su PrimaTivvù. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Delietta Gol’. “Ho giocato nel Lecce insieme ad Antonio Conte. Con lui e Moriero abbiamo fatto le giovanili insieme e il nostro sogno era vestire la maglia della nostra città e giocare in prima squadra. Dopo i successi col club salentino le nostre squadre si sono divise. Antonio è andato alla Juve, io alla Roma, ma siamo sempre rimasti in contatto e siamo grandi amici tuttora”. Prima di accettare la panchina del Napoli, Conte e Garzya “Prima di accettare la sfida Napoli si sono spesso confrontati: “Si tratta di una piazza importantissima e Conte ha accettato la sfida perché ha visto una società solida e una programmazione seria. Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Lecce e i ricordi del passato: parla Luigi Garzya Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aspettando, ex difensore (anche) dei giallorossi salentini, è intervenuto su PrimaTivvù. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Delietta Gol’. “Ho giocato nelinsieme ad Antonio Conte. Con lui e Moriero abbiamo fatto le giovanili insieme e il nostro sogno era vestire la maglia della nostra città e giocare in prima squadra. Dopo i successi col club salentino le nostre squadre si sono divise. Antonio è andato alla Juve, io alla Roma, ma siamo sempre rimasti in contatto e siamo grandi amici tuttora”. Prima di accettare la panchina del, Conte e“Prima di accettare la sfidasi sono spesso confrontati: “Si tratta di una piazza importantissima e Conte ha accettato la sfida perché ha visto una società solida e una programmazione seria.

