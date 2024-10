Uànema-Festa degli altri vivi l’iper-Halloween napoletano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un iper-liberatorio e grottesco, antichissimo, popolare, filosofico e dissacrante dove i fantasmi non fanno (solo) paura: da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre torna per la III edizione «», rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli con aperture gratuite e straordinarieipogei, concerti, reading, spettacoli teatrali e maratone cinematografiche alla scoperta della grande necropoli nel sottosuolo, tra mostri di pietra, ‘capuzzelle’ adottate , anime pezzentelle e terre sante sotterranee. La Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace (Via dei Tribunali, 227) ospiterà l’apertura con David Riondino. Sono circa 20 i luoghi interessati, tra questi la Basilica di San Pietro ad Aram, l’Ipogeo dei Cristallini, la Congrega di San Francesco d’Assisi, la Chiesa di Santa Luciella ai Librai.