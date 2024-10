Tragico incidente sul lavoro a Galatina: un operaio perde la vita schiacciato da un camion (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Galatina, in provincia di Lecce, questa mattina, quando Maurizio Misciali, un operaio di 47 anni, ha perso tragicamente la vita. I dettagli dell’accaduto stanno emergendo mentre le autorità competenti avviano le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita. Questo episodio rientra in una serie di incidenti in ambito lavorativo che suscitano serie preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza nei cantieri. dinamica dell’incidente Secondo le prime informazioni raccolte, Maurizio Misciali è stato coinvolto in un incidente mortale mentre si trovava a Galatina per avviare lavori di ristrutturazione su un edificio. Gaeta.it - Tragico incidente sul lavoro a Galatina: un operaio perde la vita schiacciato da un camion Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravesulha scosso la comunità di, in provincia di Lecce, questa mattina, quando Maurizio Misciali, undi 47 anni, ha perso tragicamente la. I dettagli dell’accaduto stanno emergendo mentre le autorità competenti avviano le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita. Questo episodio rientra in una serie di incidenti in ambito lavorativo che suscitano serie preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza nei cantieri. dinamica dell’Secondo le prime informazioni raccolte, Maurizio Misciali è stato coinvolto in unmortale mentre si trovava aper avviare lavori di ristrutturazione su un edificio.

