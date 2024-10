Iltempo.it - Toghe rosse europee all'assalto della riforma della Giustizia. Lettera di fuoco a Meloni

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'EAJ, Associazione europea magistrati, «esorta nuovamente l'Italia a rinunciare alle modifiche»Costituzione e del «quadro giuridico che regola la magistratura». È quanto si legge in unainviata dall'Associazione alla presidente del Consiglio Giorgiae al ministroCarlo Nordio. «Un organo di governo autonomo unico e comune per giudici e pubblici ministeri - si legge nel testo - offre la possibilità di garantire la necessaria forte rappresentanzamagistratura al suo interno e, di conseguenza, un'efficace protezione contro indebite influenze sulla sua indipendenza. Come reazione all'esperienza del regime fascista, i redattoriCostituzione italiana del 1946 hanno inteso calibrare l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato.