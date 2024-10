Sport.quotidiano.net - Skorupski: "Testa bassa e lavoro. Prometto che non molleremo"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se Martinez tiene in piedi l’Aston Villa nei primi 20 minuti, Lukaszrisponde presente a seguire. Il portiere rossoblù è tra i migliori nel primo tempo, quando dice no a Duràn, Rogers e Bailey. Almeno tre interventi salva risultato. C’è il suo marchio pure dopo il 2-0: quando il Bologna rischia di scollarsi e di crollare. Purtroppo, non riesce a metterci del proprio sulla punizione di McGinn che sblocca e indirizza la gara: tiro cross forte, liftato, diretto nello specchio a cercare la spizzata di Barkley, che vola in mischia e attira uomini su di sè. Complice il traffico,non riesce a uscire: "Non so se c’era fallo su Fabbian, vorrei rivederlo quel primo gol". E’ quello il dubbio ma il dubbio. Lo esprime a chiare lettere Italiano, lo fa trasparire anche il portiere rossoblù.