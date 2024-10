Thesocialpost.it - Sinner: “Vi spiego perché vengo così poco in Italia”. E rivela quanto giocherà ancora

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jannikha quasi concluso una stagione da incorniciare, in cui si è laureato campione in due tornei dello Slam e ha conquistato la vetta del ranking mondiale. Ora l’ultimo, prestigioso obiettivo sono le Finals di Torino. Nonostante i suoi straordinari successi, il nostro campione hato a Sky come il suo percorso abbia richiesto anche una serie di sacrifici, tra i quali ha citato la difficoltà di tornare inanche quando lo vorrebbe. In Jannik oltre il tennis, una produzione originale del canale satellitare,ha condiviso le sue riflessioni sul suo percorso professionale e sulle scelte inevitabili che ha dovuto affrontare. Il peso della professionalità Nonostante la sua fama crescente,ha sottolineato che il successo non ha alterato la sua personalità. “Come persona non sono mai cambiato”, ha dichiarato con la consueta sincerità.