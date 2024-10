Shaila e Lorenzo show al GF spagnolo: Javier e Helena presi in giro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sbarcati all'interno della casa del Grande Fratello spagnolo (QUI tutti i dettagli sul loro ingresso). In men che non si dica, si sono ambientati e hanno iniziato a chiacchierare con gli inquilini del Gran Hermano, facendo delle confessioni alquanto interessanti. Da subito hanno iniziato a svelare ai loro coinquilini alcune delle dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF italiano. A tal riguardo, hanno parlato del quadrilatero amoroso più discusso del momento, ovvero, quello che coinvolge loro due, Javier Martinez e Helena Prestes. Nel parlare della questione, però, Shaila e Lorenzo hanno pronunciato delle frasi davvero pungenti in merito ai loro coinquilini italiani. La situazione, infatti, è diventata molto grottesca, ai limiti del ridicolo. Tvpertutti.it - Shaila e Lorenzo show al GF spagnolo: Javier e Helena presi in giro Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Gatta eSpolverato sono sbarcati all'interno della casa del Grande Fratello(QUI tutti i dettagli sul loro ingresso). In men che non si dica, si sono ambientati e hanno iniziato a chiacchierare con gli inquilini del Gran Hermano, facendo delle confessioni alquanto interessanti. Da subito hanno iniziato a svelare ai loro coinquilini alcune delle dinamiche che si stanno verificando nella casa del GF italiano. A tal riguardo, hanno parlato del quadrilatero amoroso più discusso del momento, ovvero, quello che coinvolge loro due,Martinez ePrestes. Nel parlare della questione, però,hanno pronunciato delle frasi davvero pungenti in merito ai loro coinquilini italiani. La situazione, infatti, è diventata molto grottesca, ai limiti del ridicolo.

