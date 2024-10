“Se i bambini usano il vostro cellulare, attivate queste impostazioni”: i consigli dell’esperto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ai bimbi a volte si lascia il proprio telefono per poter giocare o guardare un cartone animato, secondo l'esperto di device Vernon non è sbagliato se ci si occupa di attivare le impostazioni che proteggono i bambini dalle insidie del web. Fanpage.it - “Se i bambini usano il vostro cellulare, attivate queste impostazioni”: i consigli dell’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ai bimbi a volte si lascia il proprio telefono per poter giocare o guardare un cartone animato, secondo l'esperto di device Vernon non è sbagliato se ci si occupa di attivare le impostazioni che proteggono idalle insidie del web.

