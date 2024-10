Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “L’Aria”: il nuovo singolo di Alfonso Capria

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)presenta “”, in, un viaggio emotivo tra parole e melodia che esplora le sfide della giovinezza. “” è Ildiin Arrivo Dal 25 ottobre 2024, “”, ildi, sarà in rotazione radiofonica. Questo brano sarà disponibile anche su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire dal 18 ottobre.re “”, L’Intensa Sintesi delle Emozioni “” rappresenta una vera e propria sintesi delle emozioni di un giovane artista che, sebbene sia alle prime esperienze, possiede un talento straordinario. Insieme al padre, Giuseppeha scritto un pezzo che si evolve in un viaggio emotivo e introspettivo. Il testo intenso e la melodia coinvolgente del brano mettono in risalto la potenza della sua interpretazione.