Donnapop.it - Sapete che i figli di Roberto Ciufoli hanno sedici anni di differenza? Ecco chi sono e con chi li ha avuti

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è un artista amatissimo, ma è anche un padre di famiglia con due, Jacopo e Romeo, nati da due relazioni distinte. Questa particolarità si riflette non solo nell’età differente dei suoi due, ma anche nelle diverse esperienze che ha vissuto come genitore. Già dal suo profilo pubblico, si percepisce comesia un padre affettuoso e attento alle esigenze dei suoi ragazzi. La sua vita familiare è oggetto di interesse, non solo per i fan, ma anche per chi vuole conoscere meglio il lato privato di un uomo che ha fatto della comicità e dell’arte una vera e propria missione. Chidi? I duedi, Jacopo e Romeo, rappresentano il frutto di esperienze e relazioni diverse nella vita dell’attore. Jacopo, il primogenito, è nato nel 1995 da una relazione di cui, ad oggi, non si conoscono molti dettagli.