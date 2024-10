Palazzo Citterio, sciopero il 7 dicembre. Apertura a rischio: "Manca il personale" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è pace per Palazzo Citterio. A rischio l’Apertura, prevista da mesi, del 7 dicembre, giorno della Prima della Scala. I sindacati, Cgil, Cisl, Uilpa e Usb, con una nota congiunta, hanno proclamato uno sciopero perché "non sussistono le condizioni necessarie all’Apertura della preannunciata nuova sede museale, motivo per cui occorre procrastinare la data dell’inaugurazione". Annoso problema quello della carenza del personale, in Pinacoteca e alla Braidense, mai risolto. La scadenza del 7 dicembre per l’inaugurazione della Grande Brera, era stata annunciata in pompa magna più di un anno fa dal precedente ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ma non erano seguite da parte del ministero, denunciano i sindacati, "concrete azioni per garantire una effettiva Apertura in sicurezza, per il pubblico e per i beni destinati ad essere esposti nella nuova sede di Palazzo Citterio". Ilgiorno.it - Palazzo Citterio, sciopero il 7 dicembre. Apertura a rischio: "Manca il personale" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non c’è pace per. Al’, prevista da mesi, del 7, giorno della Prima della Scala. I sindacati, Cgil, Cisl, Uilpa e Usb, con una nota congiunta, hanno proclamato unoperché "non sussistono le condizioni necessarie all’della preannunciata nuova sede museale, motivo per cui occorre procrastinare la data dell’inaugurazione". Annoso problema quello della carenza del, in Pinacoteca e alla Braidense, mai risolto. La scadenza del 7per l’inaugurazione della Grande Brera, era stata annunciata in pompa magna più di un anno fa dal precedente ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ma non erano seguite da parte del ministero, denunciano i sindacati, "concrete azioni per garantire una effettivain sicurezza, per il pubblico e per i beni destinati ad essere esposti nella nuova sede di".

