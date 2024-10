Obama e il rap per Kamala Harris sulle note di Eminem: “Sono nervoso” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo show durante il rally di Detroit Barack Obama 'rapper' al rally di Detroit per Kamala Harris aperto da Eminem. "Ho fatto così tanti comizi, di solito non Sono così nervoso come mi sento ora a seguire Eminem", ha detto l'ex presidente dopo essere stato accolto sul palco con un grande abbraccio dall'artista. A questo Sbircialanotizia.it - Obama e il rap per Kamala Harris sulle note di Eminem: “Sono nervoso” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo show durante il rally di Detroit Barack'rapper' al rally di Detroit peraperto da. "Ho fatto così tanti comizi, di solito noncosìcome mi sento ora a seguire", ha detto l'ex presidente dopo essere stato accolto sul palco con un grande abbraccio dall'artista. A questo

