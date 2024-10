Nuovo appuntamento con il gusto a Bagno di Romagna: ecco la "Sagra della scacina fritta" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora un appuntamento con il gusto nelle domeniche di Bagno di Romagna: domenica 27 ottobre, per la rassegna delle "Sagre d'ottobre", la Pro Loco propone la "Sagra della scacina fritta". Si parte alle 10 con il mercatino. Dalle 12 apertura dello stand gastronomico con scacina fritta, tortelli Cesenatoday.it - Nuovo appuntamento con il gusto a Bagno di Romagna: ecco la "Sagra della scacina fritta" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora uncon ilnelle domeniche didi: domenica 27 ottobre, per la rassegna delle "Sagre d'ottobre", la Pro Loco propone la "". Si parte alle 10 con il mercatino. Dalle 12 apertura dello stand gastronomico con, tortelli

