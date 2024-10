Secoloditalia.it - Migranti, Meloni: “Ho assunto la responsabilità con gli italiani: andrò avanti. Il protocollo Albania funzionerà”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Avevo messo in conto gli ostacoli, ma ilItalia-. Io non intendo consentire che una soluzione individuata nel pieno rispetto del diritto sia smontata perché c’è una parte della politica che non è d’accordo. Mi sono assunta con il popolo italiano ladi combattere l’immigrazione illegale e”. Così Giorgiaha ribadito che il governo non arretrerà sul fronte della difesa dei confini e della lotta ai trafficanti di. Che non lo farà di fronte alle reazioni scomposte della sinistra e nemmeno di fronte alle sentenze “irragionevoli” che possono arrivare dai tribunali. “Io devo essere in condizione di fare il mio lavoro. Arrivano le sentenze? Convochiamo un Cdm.