Lascia dopo 10 giorni il consigliere di Giuli al Mic. Spano: «Attacchi personali». Il ministro: «Clima barbarico» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Spano si è dimesso dal ruolo di capo di gabinetto del ministero della Cultura. Lo comunica il Mic, dopo giorni di polemiche e indiscrezioni che circolano sul suo conto. «Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli Attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante», scrive Spano nella lettera di dimissioni indirizzata al ministro Alessandro Giuli. Ed è quindi «nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione», continua l’ormai ex capo di gabinetto, che «ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro». Giuli: «Clima barbarico» A commentare le dimissioni di Spano è anche lo stesso Giuli, che dichiara: «Con grande rammarico, dopo averle più volte respinte, ricevo e accolgo le dimissioni del Capo di Gabinetto, Francesco Spano». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescosi è dimesso dal ruolo di capo di gabinetto del ministero della Cultura. Lo comunica il Mic,di polemiche e indiscrezioni che circolano sul suo conto. «Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante», scrivenella lettera di dimissioni indirizzata alAlessandro. Ed è quindi «nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione», continua l’ormai ex capo di gabinetto, che «ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro».: «» A commentare le dimissioni diè anche lo stesso, che dichiara: «Con grande rammarico,averle più volte respinte, ricevo e accolgo le dimissioni del Capo di Gabinetto, Francesco».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola, sospensione studenti: dopo 2 giorni scatta l'obbligo di attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate: cosa significa - Scuola. Cambiano le regole sul voto in condotta e tornano i giudizi sintetici alla scuola primaria. Dal 31 ottobbre entra in vigore la riforma prevista dlla legge 1 ottobre 2024, n. (ilmessaggero.it)

Perquisizione della GdF, Tim in calo. Giù le banche dopo i conti di Deutsche Bank - I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno perquisito domicili e uffici di due soggetti, rispettivamente procuratori delle società Tim e Ntt Data Italia ... (rainews.it)

Jorge Valdivia arrestato per stupro dopo la denuncia della sua tatuatrice: l’ex stella del Cile rimarrà in carcere per almeno 90 giorni - Jorge Valdivia è stato arrestato con l’ accusa di stupro dopo la denuncia della sua tatuatrice. La donna ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale dopo essersi incontrata con l’ex calci ... (ilfattoquotidiano.it)