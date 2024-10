Inter-news.it - Julio Cesar: «Assenze Inter? Squadra preparata per un motivo specifico!»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’affronta lo Young Boys nel Wankdorf Stadion di Berna, nella sfida valevole per la terza giornata della Champions League., opinionista di Prime Video, commenta il livello di preparazione delladi Simone Inzaghi, orfana di Calhanoglu a centrocampo PREPARAZIONE – L’di Simone Inzaghi, reduce da un filotto di vittorie tra Serie A e Champions League, non vuole fermarsi e contro lo Young Boys punta al massimo. Secondo, nonostante le pesanticome quella di Hakan Calhanoglu, lanerazzurra ha l’obbligo di farsi trovare pronta: «Momento difficile per via degli infortuni? Sicuramente sì ma penso che questa cosa venga studiata anche prima di iniziare la stagione. L’è unache arriva sempre in fondo alle competizioni negli ultimi tempi quindi per ogni posizione deve avere due giocatori forti.