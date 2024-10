Metropolitanmagazine.it - Il cinema di Sorrentino e il legame con Napoli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La città dinasce da un cuore infranto, dalla più umana delle circostanze: una delusione. Secondo la mitologia classica, la sirena Partenope, dispiaciuta per l’insensibilità di Ulisse di fronte al suo canto ammaliatore, si tolse la vita gettandosi in mare. Il suo corpo venne poi restituito dall’antico fiume Sebeto, sulla cui foce sarebbe stata fondata la città Neapolis, oggi. È proprio il capoluogo campano uno degli elementi fondamentali dellatografia di Paolo, regista Premio Oscar capace di raccontare lucidamente un’Italia incantevole e malinconica. Nel suo primo lungometraggio, L’uomo in più, così come nel film È stata la mano di Dio,irrompe maestosa sullo schermo come componente essenziale del racconto. Nella filmografia dituttavia, la città partenopea non si presenta soltanto come ambientazione.