Il Barcellona ha un nuovo fenomeno: è Raphinha, il brasiliano con Flick è un altro calciatore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Raphinha, che a dicembre compirà 28 anni, con Flick in panchina ha fatto uno step impressionante. I paragoni sono già di lusso per questo brasiliano che ha dei numeri strepitosi. Fanpage.it - Il Barcellona ha un nuovo fenomeno: è Raphinha, il brasiliano con Flick è un altro calciatore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), che a dicembre compirà 28 anni, conin panchina ha fatto uno step impressionante. I paragoni sono già di lusso per questoche ha dei numeri strepitosi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barcellona – Bayern Monaco 3-1 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO - Barcellona - Bayern Monaco 3-1 alla fine del primo tempo, la sblocca subito il gol di Raphinha, pareggia Kane ma Lewa e ancora il brasiliano rimettono avanti i blaugrana. (generationsport.it)

ON AIR - Carmine Esposito: "Il Napoli è molto concreto, Conte è primo con merito" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore: “Ero allo stadio domenica, ho visto pochissimo Napoli. L’importante erano i 3 punti e dare c ... (napolimagazine.com)

ON AIR - Chiariello: "Politano ha sette polmoni, ormai è un giocatore fondamentale per il Napoli" - Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno: "Molti parlano ... (napolimagazine.com)