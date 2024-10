Harris elude domanda su grazia a Trump (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 4.32 In un'intervista alla NBC, Kamala Harris non ha specificato se concederebbe la grazia a Donald Trump in caso diventasse presidente degli Stati Uniti. Alla domanda sulle imputazioni contro l'ex presidente, tra cui il tentativo di ribaltare il voto del 2020, Harris ha evitato di fare previsioni su come ciò influirebbe sulla nazione. Ha invece sottolineato che la priorità per il Paese è guardare avanti e ha affermato: "Ciò che ci aiuterà a progredire è che io sia eletta presidente degli Stati Uniti". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 4.32 In un'intervista alla NBC, Kamalanon ha specificato se concederebbe laa Donaldin caso diventasse presidente degli Stati Uniti. Allasulle imputazioni contro l'ex presidente, tra cui il tentativo di ribaltare il voto del 2020,ha evitato di fare previsioni su come ciò influirebbe sulla nazione. Ha invece sottolineato che la priorità per il Paese è guardare avanti e ha affermato: "Ciò che ci aiuterà a progredire è che io sia eletta presidente degli Stati Uniti".

