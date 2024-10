Dall’Italia aiuti umanitari a Gaza e Libano. Tajani già guarda alla ricostruzione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Italia continua a confidare nella possibilità di un cessate il fuoco a Gaza e immagina già il dopo. “Penso anche a una sorta di conferenza per la ricostruzione di Gaza”, ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del G7 Sviluppo a Pescara. “L’obiettivo è quello di cercare di dare risposte concrete. L’Italia Dall’Italia aiuti umanitari a Gaza e Libano. Tajani già guarda alla ricostruzione L'Identità. Lidentita.it - Dall’Italia aiuti umanitari a Gaza e Libano. Tajani già guarda alla ricostruzione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Italia continua a confidare nella possibilità di un cessate il fuoco ae immagina già il dopo. “Penso anche a una sorta di conferenza per ladi”, ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio, a margine del G7 Sviluppo a Pescara. “L’obiettivo è quello di cercare di dare risposte concrete. L’ItaliagiàL'Identità.

Tajani lancia proposta di conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza - Libano e Nord Israele - Facebook WhatsApp Twitter Il G7 Sviluppo, che si tiene a Pescara, è stato l’occasione per il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, di proporre una conferenza internazionale dedicata alla ricostruzione delle aree colpite dalla guerra ... (Gaeta.it)

Medioriente - Tajani : “Si può pensare a ricostruzione Gaza su modello conferenza Ucraina ” - Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, a Pescara nel punto stampa con i giornalisti a conclusione della prima giornata di incontri del G7 sviluppo, ha risposto anche a una domanda sulla Conferenza per la ricostruzione a Gaza: “Per ... (Lapresse.it)

G7 : Tajani - ‘al lavoro per assicurare aiuti umanitari a Gaza e in altre zone di guerra’ - “E’ un G7 importante che cade in un momento particolarmente difficile e per questo abbiamo deciso di aprire i lavori con una conferenza internazionale sulla crisi umanitaria in Medio Oriente, finalizzata a coordinare un'azione congiunta che possa ... (Sbircialanotizia.it)