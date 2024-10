Da Boston a Napoli, premiata per la ricerca sul cancro: “Ora anche qui si investe sui giovani” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ottavia Clemente, ricercatrice dell'Istituto Tumori "Pascale" di Napoli, vincitrice del "Best award abstract" per il suo studio su una nuova terapia sperimentale nei tumori neuroendocrini metastatici pretrattati. Fanpage.it - Da Boston a Napoli, premiata per la ricerca sul cancro: “Ora anche qui si investe sui giovani” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ottavia Clemente,trice dell'Istituto Tumori "Pascale" di, vincitrice del "Best award abstract" per il suo studio su una nuova terapia sperimentale nei tumori neuroendocrini metastatici pretrattati.

