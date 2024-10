Corruzione in Tim e Ntt Data Italia: tonfo in Borsa per il Gruppo guidato da Labriola (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I finanzieri del Comando provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di sequestro nei confronti di due persone, i procuratori delle società quotate Tim Spa e Ntt Data Italia Spa, per l’ipotesi di Corruzione tra privati. Le perquisizioni sono state eseguite presso Corruzione in Tim e Ntt Data Italia: tonfo in Borsa per il Gruppo guidato da Labriola L'Identità . Lidentita.it - Corruzione in Tim e Ntt Data Italia: tonfo in Borsa per il Gruppo guidato da Labriola Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I finanzieri del Comando provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di sequestro nei confronti di due persone, i procuratori delle società quotate Tim Spa e NttSpa, per l’ipotesi ditra privati. Le perquisizioni sono state eseguite pressoin Tim e Nttinper ildaL'Identità .

