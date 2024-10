Lanazione.it - “Concreto pericolo per la sicurezza pubblica”. Sospesa la licenza a un ristorante etnico a Calenzano

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Firenze), 23 ottobre 2024 –per l’ordine e la. Per questo il questore Maurizio Auriemma ha sospeso temporaneamente laa un, in base all'articolo 100 del Tulps. Il provvedimento della durata di dieci giorni è stato proposto dai carabinieri dopo un'intensa attività di verifiche svolte da gennaio fino allo scorso 17 ottobre, con controlli ravvicinati, da cui è emerso che il locale è abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Indagini che hanno concorso a definire una situazione attuale e concreta disità per l'ordine e la