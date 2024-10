Con la tecnica del finto incidente, anziana truffata di 70mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ennesima truffa a Padova ai danni di un'anziana, ma il tempismo e la professionalità della polizia hanno permesso di recuperare la refurtiva. Stiamo parlando di monili per un valore complessivo di 70mila euro che il 15 ottobre sono stati sottratti con l'inganno ad una donna di 87 anni, invalida Padovaoggi.it - Con la tecnica del finto incidente, anziana truffata di 70mila euro Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ennesima truffa a Padova ai danni di un', ma il tempismo e la professionalità della polizia hanno permesso di recuperare la refurtiva. Stiamo parlando di monili per un valore complessivo diche il 15 ottobre sono stati sottratti con l'inganno ad una donna di 87 anni, invalida

Truffa un'anziana per 70mila euro : bloccato su un treno diretto a Napoli - La polizia ha bloccato alla stazione Termini di Roma un 30enne che si stava dirigendo a Napoli dopo aver truffato il 15 ottobre scorso una donna invalida di 87 anni, derubandole monili in oro per un valore di 70mila euro. I preziosi sono stati ... (Napolitoday.it)

GdF Salerno : sequestrati 470mila euro a quattro imprenditori agricoli - Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Europea EPPO (European Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo ... (Anteprima24.it)

Fondi “Progetto Integrato Giovani" : nei guai 4 imprenditori agricoli - sequestro pari ad oltre 470mila euro - Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura Europea EPPO (European Public Prosecutor’s Office) dell'Ufficio di Napoli, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ... (Salernotoday.it)