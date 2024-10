Benevento-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Derby campano al `Vigorito`, dove la capolista Benevento riceve la Casertana di Manuel Iori. Streghe che col passare delle settimane si sono Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Derby campano al `Vigorito`,la capolistariceve ladi Manuel Iori. Streghe che col passare delle settimane si sono

Benevento-Casertana - designato l‚Äôarbitro del derby : un solo precedente con la Strega - Tempo di lettura: < 1 minutoSar√† Andrea Zanotti della sezione¬†Aia di Rimini a dirigere il derby Benevento-Casertana in programma (ore 15:30) domenica 27 ottobre al ‚ÄúCiro Vigorito‚ÄĚ. Si tratta di un direttore di gara tra i pi√Ļ esperti della Can ... (Anteprima24.it)

Benevento-Casertana - al via la prevendita - Tempo di lettura: 2 minutiIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 22 ottobre 2024 e fino alle ore 16:15 del 27 ottobre p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticketone i tagliandi validi ... (Anteprima24.it)

Casertana-Cavese 1-0 - Iori : "Grande prova mentale - era importante vincere. Ecco come sta Heinz. Sul Benevento e sui tifosi..." - La Casertana torna alla vittoria in campionato, battendo la Cavese allo Stadio Pinto: decide un gol di Bianchi nella ripresa. Manuel Iori, in conferenza stampa, commenta la prestazione della squadra: "Troppa sofferenza? Metterla così non è ... (Casertanews.it)