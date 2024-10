Baseball la palla del 50 fuoricampo di Ohtani da record all’asta | 4 4 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vale 4.4diladi Shohei, il fuoriclasse giapponese dei Los Angeles Dodgers, che poche settimane fa, nel match con i Miami Marlins, è diventato il primo giocatore didella storia della MLB a far registrare 50e 50 basi rubate in una singola stagione. La pallina del 50esimo home-run è stata battutae uno sconosciuto acquirente ha deciso di sborsare proprio la cifradi 4.4di. Si tratta del prezzo più alto mai raggiuntoda unada gioco. Il precedentepagatoper unadaera di 3di, pagati nel 1999 per la sfera di Mark McGwire della stagione MLB del 1998.