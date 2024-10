Gaeta.it - Avezzano presenta una nuova stagione teatrale ricca di novità e innovazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro dei Marsi disi prepara a una ripartenza entusiasmante con l’annuncio delladi prosa 2024/2025, che si terrà venerdì 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune. La conferenza stampa non si limiterà are il programma, ma svelerà anche un completo rinnovamento della struttura gestionale e artistica, con l’entrata in carica del nuovo direttore artistico, Patrizio Maria D’Artista. Il nuovo corso del teatro dei marsi Il Teatro dei Marsi, considerato un’eccellenza culturale della città di, sta attraversando un’importante fase di rinnovamento. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, in collaborazione con la sua Giunta e il settore tecnico, ha messo in atto un piano di trasformazione che mira a rivitalizzare il teatro e attrarre un pubblico sempre più ampio.