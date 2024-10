Lapresse.it - “Assumiamo conducenti”: l’annuncio insolito su un autobus Atm a Milano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’insolita scritta, “”, è apparsa sul display di undell’azienda dei trasporti milanese (Atm), parcheggiato in piazza Duomo. Questo curioso annuncio ha attirato l’attenzione nell’ambito dell’ottava edizione dell’Emobility Festival, un evento che esplora a 360 gradi il futuro della mobilità elettrica, in corso afino al 25 ottobre. Da mesi, Atm sta cercando di contrastare la carenza di autisti lanciando una campagna di reclutamento che prevede incentivi e corsi per ottenere la patente necessaria a guidare i mezzi pubblici. L’iniziativa è volta a rafforzare il personale in un momento in cui il settore dei trasporti pubblici sta affrontando sfide significative legate alla sostenibilità e all’innovazione. (Photo by Marco Ottico/Lapresse)