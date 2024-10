Anziana investita da un'auto contromano mentre attraversa sulle strisce pedonali a Montesilvano, è grave (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 80 anni è stata investita in via San Domenico a Montesilvano da un'automobile che procedeva contromano.L'80enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di piazza Trisi quando sarebbe stata colpita dalla vettura.L'Anziana ha riportato diversi traumi ed è Ilpescara.it - Anziana investita da un'auto contromano mentre attraversa sulle strisce pedonali a Montesilvano, è grave Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 80 anni è statain via San Domenico ada un'mobile che procedeva.L'80enne stavando la stradaall'altezza di piazza Trisi quando sarebbe stata colpita dalla vettura.L'ha riportato diversi traumi ed è

