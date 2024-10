"Albania, sentenza irragionevole. Perché ho pubblicato la mail di Patarnello": Meloni ad alzo zero contro le toghe rosse (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parla Giorgia Meloni. Lo fa alle celebrazioni per gli 80 anni de Il Tempo, lo storico quotidiano capitolino festeggiato ovviamente nella sua città, Roma. Sul tavolo molti temi: dalle freschissime dimissioni di Francesco Spano dal ministero della Cultura alla manovra, dallo scontro con la magistratura e fino al piano-Albania. E si parte proprio dai centri di trattenimento albanesi, bocciati dal tribunale di Roma, uno stop poi superato con il decreto Paesi sicuri, firmato pochi minuti fa da Sergio Mattarella. "Nessuno Stato di diritto può prescindere dalla gestione dei flussi migratori e dal contrasto della immigrazione clandestina, Perché l'immigrazione illegale è nemica della migrazione legale: io penso che anche la magistratura sia d'accordo con me", ha premesso Meloni. Liberoquotidiano.it - "Albania, sentenza irragionevole. Perché ho pubblicato la mail di Patarnello": Meloni ad alzo zero contro le toghe rosse Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parla Giorgia. Lo fa alle celebrazioni per gli 80 anni de Il Tempo, lo storico quotidiano capitolino festeggiato ovviamente nella sua città, Roma. Sul tavolo molti temi: dalle freschissime dimissioni di Francesco Spano dal ministero della Cultura alla manovra, dallo scon la magistratura e fino al piano-. E si parte proprio dai centri di trattenimento albanesi, bocciati dal tribunale di Roma, uno stop poi superato con il decreto Paesi sicuri, firmato pochi minuti fa da Sergio Mattarella. "Nessuno Stato di diritto può prescindere dalla gestione dei flussi migratori e dal contrasto della immigrazione clandestina,l'immigrazione illegale è nemica della migrazione legale: io penso che anche la magistratura sia d'accordo con me", ha premesso

