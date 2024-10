A Bergamo arriva il Celtic di Glasgow il via alle 1845 L’Atalanta vuole un posto tra le big Retegui e Lookman per il decollo

Sport.quotidiano.net - A Bergamo arriva il Celtic di Glasgow, il via alle 18,45. L’Atalanta vuole un posto tra le big. Retegui e Lookman per il decollo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)stasera ha l’occasione da non mancare per spiccare il volo in Champions e inserirsi nel gruppo in lotta per i primi otto posti, che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Al Gewiss Stadium, sold out,il(seguito da 1.300 supporters scozzesi, un centinaio giunti agià ieri) per una gara da capitalizzare per una Dea che sta volando con il vento in poppa dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, contro Shakthar, Genoa e Venezia, dieci gol segnati e zero subiti. Di più, da fine settembreha pareggiato in casa contro l’Arsenal (con il rimpianto del rigore sbagliato nella ripresa da), ha battuto la Fiorentina e pareggiato a Bologna, scivolando solo nella gara casalinga contro il Como.