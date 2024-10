WWE: Bron Breakker si riprende il titolo Intercontinentale grazie all’intervento della Bloodline (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima settimana è stata molto impegnativa per Jey Uso, non solo un titolo Intercontinentale da proteggere dagli assalti di Bron Breakker, ma anche i problemi familiari che tornano con l’inevitabile coinvolgimento nella lotta tra la Bloodline 2.0 e Roman Reigns e Jimmy Uso. Jey ha provato a stare alla larga, rifiutando i colloqui col fratello Jimmy per tornare nella formazione originale e aiutare Reigns in questa lotta, ma venerdì è poi apparso a SmackDown dove ha avuto un acceso confronto con il fratello Solo Sikoa nel tentativo, fallito, di farlo ragionare. Tornato a Raw, questa notte Jey ha concesso un rematch, con il titolo in palio, a Bron Breakker dopo gli screzi delle ultime settimane. Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker si riprende il titolo Intercontinentale grazie all’intervento della Bloodline Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima settimana è stata molto impegnativa per Jey Uso, non solo unda proteggere dagli assalti di, ma anche i problemi familiari che tornano con l’inevitabile coinvolgimento nella lotta tra la2.0 e Roman Reigns e Jimmy Uso. Jey ha provato a stare alla larga, rifiutando i colloqui col fratello Jimmy per tornare nella formazione originale e aiutare Reigns in questa lotta, ma venerdì è poi apparso a SmackDown dove ha avuto un acceso confronto con il fratello Solo Sikoa nel tentativo, fallito, di farlo ragionare. Tornato a Raw, questa notte Jey ha concesso un rematch, con ilin palio, adopo gli screzi delle ultime settimane.

