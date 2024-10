Vino con Vinitaly Usa presidio di mercato strategico per il Made in Italy

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Con più di 1.500 tra buyer, operatori dell’horeca e Gdo accreditati, 230 aziende italiane presenti, cinque collettive regionali (Calabria, Campania , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Veneto e Umbria rappresentate istituzionalmente) e 1.650 etichette in degustazione, si e inaugurata ieri, al Navy Pier di Chicago, la prima edizione di.USA. Un debutto, quello della due giorni che ha trasformato il famoso molo della metropoli dell’Illinois in un business center delitaliano, che ha cosi centrato gli obiettivi dichiarati per la prima fase di avviamento del progetto dipermanente sulamericano.