Ucraina come il governo e Zelensky stanno soffocando la libertà di stampa

"Considerano i giornalisti come animali domestici". Parla da solo il titolo dell'inchiesta condotta da Meduza sul deterioramento della libertà di stampa e del pluralismo giornalistico in Ucraina dopo l'invasione russa. Il lavoro, che si basa interamente su testimonianze dirette di funzionari, giornalisti ed esperti, analizza come le autorità di Kyiv, agendo con una scarsa considerazione del ruolo civico del giornalismo libero e indipendente, da oltre anni a questa parte abbiano represso il dissenso cercando di compattare l'opinione pubblica attorno alla narrazione di governo. L'inchiesta conferma quanto denunciato anche da Reporter senza frontiere.

Come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra in Ucraina? - Come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra in Ucraina? La guerra in Ucraina potrebbe aver raggiunto una nuova fase, dopo che sono emerse segnalazioni secondo cui la Corea del Nord starebbe […]. Mentre la guerra in Ucraina prosegue molti si chiedono come le truppe nordcoreane potrebbero essere utilizzate nella guerra a favore della Russia. (Periodicodaily.com)

Armi chimiche in Ucraina - ecco come la Russia elude le sanzioni – Ascolta - Un carico di 13 tonnellate di sostanze chimiche dirette in Russia che includevano "possibili precursori per armi chimiche o agenti nervini". E' quanto sequestrato dalla Polizia spagnola in un container al porto di Barcellona, mentre quattro persone sono state arrestate a Barcellona e Girona con il sospetto di essere a capo di una rete commerciale […]. (Sbircialanotizia.it)

Ecco come l’Ucraina può e deve entrare nella Nato (e disinnescare la minaccia russa) - Contro: la mancanza di garanzie di sicurezza per il futuro. Formalmente, nonostante la percezione diffusa, non esiste un protocollo con un elenco di criteri specifici per invitare un Paese euro-atlantico nella Nato. L’articolo 10 del Trattato di Washington dice: «Le parti possono, con accordo unanime, invitare ad aderire a questo Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo ... (Linkiesta.it)