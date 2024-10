Tumori, nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l'anno di cancro al polmone (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Ogni anno nel Lazio si ammalano di cancro ai polmoni 3.100 persone. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano oltre 44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Tuttavia negli ultimi anni si sono re Ilgiornaleditalia.it - Tumori, nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l'anno di cancro al polmone Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Ogninelsi ammalano diai polmoni 3.100 persone. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Tuttavia negli ultimi anni si sono re

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia paradiso fiscale per le auto aziendali inquinanti : prima in Europa per agevolazioni - oltre 16 miliardi all’anno - È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato da Transport & Environment e che la principale organizzazione europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti ha commissionato a ERM. Nei cinque maggiori Paesi dell’Unione europea (Spagna inclusa, oltre a quelli già citati), le esenzioni per le auto aziendali a benzina e diesel costano ai contribuenti 42 miliardi di euro all’anno. (Ilfattoquotidiano.it)

Tumori - nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l’anno di cancro al polmone - 100 persone. Tuttavia negli ultimi anni si sono registrati dei progressi sia a livello di […]. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano oltre 44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. (Adnkronos) – Ogni anno nel Lazio si ammalano di cancro ai polmoni 3. (Periodicodaily.com)

Tumori - nel Lazio oltre 3.100 nuovi casi l’anno di cancro al polmone - Gli oncologi a 'Excellence in lung cancer' a Roma, 'con innovazione migliorano prospettive cura' Ogni anno nel Lazio si ammalano di cancro ai polmoni 3. 100 persone. Tuttavia […]. A livello nazionale le nuove diagnosi interessano oltre 44mila cittadini e la sopravvivenza netta a 5 anni si attesta al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. (Sbircialanotizia.it)