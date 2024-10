Thesocialpost.it - Torino, smartphone vietati al liceo Volta. La preside: “Il primo giorno è andato bene”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gli studenti non potranno più utilizzare loa scuola. Il progetto è già operativo aldidove, da lunedì 21 ottobre, gli studenti delle 18 classi prime e seconde dovranno per forza rinunciare al telefonino per l’intera mattinata scolastica. La circolare firmata dalladefinisce gli“fonte di distrazione dalle attività didattiche e alienazione dai rapporti interpersonali”. Secondo il suo racconto, infatti, gli alunni del biennio trascorrevano l’intervallo al telefono “senza nemmeno alzarsi dal banco e guardarsi in faccia”.Leggi anche: Sorelle Meloni, conti spiati: perquisizioni e sequestri. La difesa: “Solo curiosità” La decisione di vietare glia scuola era stata presa dal consiglio d’Istituto delgià all’inizio dell’anno scolastico.