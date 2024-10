Terribile incidente, morti 7 atleti della stessa squadra (Di martedì 22 ottobre 2024) Sette giovani promesse dello sport hanno tragicamente perso la vita in un devastante incidente stradale avvenuto in Brasile, lungo le autostrade del Rio Grande do Sul, uno stato nel sud del Paese. Il veicolo che trasportava la squadra di canottaggio è stato travolto da un camion, il cui sistema frenante avrebbe ceduto, causando uno schianto Terribile. L’incidente, verificatosi nella notte tra sabato e domenica, ha provocato la morte di nove persone in totale, inclusi l’autista del furgone e il coordinatore del team. >> “Ero bambino ed ero morto”. Poi si sveglia e racconta cosa ha visto, anche il papà . La storia incredibile di Landon La comunità di Pelotas, città di origine dei giovani atleti, è stata profondamente scossa dalla tragedia. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sette giovani promesse dello sport hanno tragicamente perso la vita in un devastantestradale avvenuto in Brasile, lungo le autostrade del Rio Grande do Sul, uno stato nel sud del Paese. Il veicolo che trasportava ladi canottaggio è stato travolto da un camion, il cui sistema frenante avrebbe ceduto, causando uno schianto. L’, verificatosi nella notte tra sabato e domenica, ha provocato la morte di nove persone in totale, inclusi l’autista del furgone e il coordinatore del team. >> “Ero bambino ed ero morto”. Poi si sveglia e racconta cosa ha visto, anche il papà . La storia incredibile di Landon La comunità di Pelotas, città di origine dei giovani, è stata profondamente scossa dalla tragedia.

