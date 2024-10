Speed skating, Italia in raduno a Inzell verso la Coppa del Mondo: gli azzurri convocati (Di martedì 22 ottobre 2024) La Coppa del Mondo di Speed skating inizierà il prossimo 22 novembre sul ghiaccio giapponese di Nagano, dove l’Italia cercherà di essere protagonista. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo mese di lavoro in vista del debutto nel massimo circuito internazionale itinerante, gli azzurri proseguono la propria preparazione a Inzell (Germania): nel fine settimana sono previsti tre giorni di competizione nell’ambito dell’International Invitation Race. Il DT Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi utilizzeranno questo appuntamento per valutare lo stato di forma e i progressi della squadra, fondamentali per diramare le convocazioni in vista dell’esordio in Coppa del Mondo. Per l’occasione sono stati selezionati quindici atleti, su tutti spiccano Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Francesca Lollobrigida e Michele Malfatti. Oasport.it - Speed skating, Italia in raduno a Inzell verso la Coppa del Mondo: gli azzurri convocati Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladeldiinizierà il prossimo 22 novembre sul ghiaccio giapponese di Nagano, dove l’cercherà di essere protagonista. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo mese di lavoro in vista del debutto nel massimo circuito internazionale itinerante, gliproseguono la propria preparazione a(Germania): nel fine settimana sono previsti tre giorni di competizione nell’ambito dell’International Invitation Race. Il DT Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi utilizzeranno questo appuntamento per valutare lo stato di forma e i progressi della squadra, fondamentali per diramare le convocazioni in vista dell’esordio indel. Per l’occasione sono stati selezionati quindici atleti, su tutti spiccano Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Francesca Lollobrigida e Michele Malfatti.

Accordo tra la FISG e la KNSB : collaborazione Italia-Olanda per short track e speed skating - “Questa collaborazione garantisce un valore aggiunto a entrambi i Paesi. Con le Olimpiadi del 2026 all’orizzonte, gli italiani rappresentano per gli atleti e gli allenatori del team olandese i partner di allenamento ideali. Una partnership le cui basi son state gettate nel corso del 59° Congresso ISU, andato in scena a Las Vegas all’inizio di giugno. (Oasport.it)

Arianna Fontana conferma il progetto short track/speed skating : l’annuncio sui social - Sono tutti record che mi farebbe piacere battere, perché sarebbe bello che sia poi di ispirazione per le generazioni future. Lo aveva detto nella primavera del 2024 Arianna Fontana e le conferme sono arrivate nelle ultime ore dai propri profili social. ) sta lavorando per far sì che io arrivi preparata fisicamente. (Oasport.it)